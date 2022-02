Le decisioni del giudice sportivo: Bastoni salta il Napoli! Lautaro Martinez solamente multato

La Lega Serie A, come di consueto, ha pubblicato le decisioni del giudice sportivo per le squalifiche e le multe della scorsa giornata. I tifosi partenopei erano sulle spine per sapere della decisione su Lautaro Martinez: l’attaccante argentino è stato solamente multato. A sorpresa, Alessandro Bastoni non potrà giocare la sfida con il Napoli. Infatti, come si può evincere dal comunicato, il difensore nerazzurro ha usato più volte un’espressione ingiuriosa contro il direttore di gara ed è stato squalificato per due giornate. Anche Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, non parteciperà alla trasferta di Napoli: l’ex tecnico della Lazio è stato squalificato per una gara per aver usato espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara.