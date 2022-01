Gazzetta – Ounas sta bene a Napoli: è arrivata l’ora della svolta e chiede più spazio in squadra

Adam Ounas rientrerà oggi a Castel Volturno dopo l’eliminazione della sua Algeria dalla Coppa d’Africa.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci parla della sua voglia di tornare a fare bene, di una condizione fisica importante che stimolerà il tecnico Spalletti a dargli più spazio nella lunga rosa azzurra: “Ora è giunto il momento di voltar pagina e il 25enne sente di essere in un periodo importante per la sua crescita, la maturazione ad alti livelli internazionali. Per farlo occorre dunque continuità, che deve garantire con le sue condizioni, ma che a sua volta desidera avere come garanzia dalla società. L’anno scorso Ounas ha accettato l’ opzione che prolungava di un’ altra stagione il proprio contratto con il Napoli, che scadrà nel 2023. E il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha un rapporto costruttivo con gli agenti e in primavera si affronterà con serenità la prospettiva. Il giocatore sta bene a Napoli – nonostante abbia subito una rapina nel mese scorso proprio davanti casa – ma chiede di avere più spazio”.

Vedremo quanto il potenziale di Ounas riuscirà ad esplodere in questa seconda parte di stagione.