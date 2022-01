Gazzetta – Il Napoli vorrebbe anticipare l’arrivo di Olivera

Il Napoli è in continuo contatto con il Getafe per definire l’acquisto di Olivera.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, tuttavia, il club spagnolo non vorrebbe cedere il terzino sinistro già a gennaio. Il Napoli spinge per averlo prima e concedergli di ambientarsi quanto prima nella nuova città partenopea: “Il Napoli ha già un accordo di massima sia con il giocatore sia con il Getafe. Un’ operazione da 10 milioni di euro per il cartellino, più qualche bonus legato a presenze e risultati. Un affare che si definirà in estate ma che – senza tirare troppo la corda – il Napoli vorrebbe anticipare alla chiusura di questa sessione di mercato. Il Getafe non appare disposto e il club azzurro non preme più di tanto, ma è logico che se Olivera arrivasse adesso, potrebbe sfruttare questi mesi per ambientarsi prima al campionato italiano e cominciare a capire cosa gli chiede Luciano Spalletti, così da essere pronto già nella prossima stagione ad avere un ruolo da protagonista in una squadra che intende tornare in Champions dopo due anni lontana dal massimo torneo continentale”.

Il Napoli proverà a trattare per l’arrivo anticipato ma il Getafe sembra fare muro.