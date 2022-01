CorrSport – Giuntoli interessato a due calciatori del Verona per il futuro

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha messo gli occhi su due calciatori del Verona per il futuro.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, i due atleti finiti sul suo taccuino sarebbero Casale e Ilic, con l’obiettivo di puntare su una linea giovane per le prossime sessioni di mercato e ringiovanire la rosa in alcuni reparti: ” In realtà, succedono cose che sembrano irrilevanti e che invece tracciano identikit precisi per il Napoli che verrà: confuso tra la gente, otto giorni fa, Giuntoli è andato a vedere dal vivo Sassuolo-Verona, perché ce n’ era di talento da analizzare. Sono tracce che conviene seguire, nonostante la concorrenza non manchi (anzi) e le difficoltà siano enormi“.

Un centrocampista e un difesa della squadra scaligera sarebbero stati ritenuti interessati: “Ivan Ilic (21 a marzo), uno dei centrocampisti più rassicuranti del Verona, è una figura che ha catturato l’ interesse di Giuntoli, con quella sua capacità di essere riferimento, con quella personalità già palpabile. Però siamo nel campo delle perlustrazioni, non si compra un giocatore dalla sera al mattino, e già che c’ era, Giuntoli ha messo assieme anche altri suggerimenti dal campo: Nicolò Casale (24 a febbraio) ha un fisico bestiale, e non solo quello, viene dalla stessa «scuola» dalla quale è arrivato Rrahmani e poi con Setti, il presidente, e con D’ Amico, il ds del Verona, i rapporti sono buoni, persino ottimi”. Si vedrà cosa riuscirà ad ottenere Giuntoli.