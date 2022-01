CorrSport: Mertens a De Laurentiis: «Voglio restare qui»! Il piano del patron per rinnovare il belga

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto del futuro di Dries Mertens, che dal canto suo vorrebbe continuare l’avventura con il Napoli:

“Già, la storia è arcinota ma vale la pena rinfrescarla: il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno, proprio come quello di Insigne, e sin dalla partita con la Lazio ha cominciato a lanciare messaggi chiari e tondi alla società. A De Laurentiis: «Io voglio restare qui», come mimò con le mani e con un labiale rubato in campo dopo una magia infilata alle spalle di Reina. Uno slogan ripetuto anche in diretta televisiva e poi in occasione della presentazione del nuovo calendario ufficiale della squadra; fermo restando l’inevitabile precisazione della reciprocità di intenti, e dunque del principio che “i matrimoni si fanno in due””.

I rapporti con il presidente sono saldi, scrive il Corriere:

“I rapporti con il presidente sono saldi, come testimonia il rinnovo biennale con opzione sulla terza stagione firmato nel 2020, a 33 anni compiuti, ma ora i tempi sono cambiati e alla soglia dei 35 anni per chiacchierare di futuro bisognerà accettare l’idea delle nuove linee guida del club: abbattimento del monte ingaggi e dunque sostanziale riduzione dello stipendio (attualmente di 4,5 milioni più bonus)”.