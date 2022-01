GdS – Punto del Napoli significativo, in totale emergenza ha giocato meglio della Juventus

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di ieri Juventus-Napoli. Secondo il quotidiano il pareggio conquistato ieri dal Napoli ha un grande valore e racconta dignità perchè conquistato in condizioni di piena emergenza, contro una Juve più attrezzata. In una tale condizione il Napoli non si è lasciato condizionare, ha giocato meglio, ha dominato il primo tempo ed è passato in vantaggio con Mertens. Nel secondo tempo poi ha saputo soffrire ed è riuscito a portare a casa il pareggio.