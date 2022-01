Tuttosport – Napoli pari prezioso, Juve pareggio amaro

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla partita di ieri sera allo Stadium tra Juventus e Napoli. Secondo il quotidiano l’1-1 di Torino è come una vittoria per il Napoli, che arrivava a questa partita con molte indisponibilità. Per la Juventus invece è un pareggio acre, in quanto ha giocato una brutta partita. I bianconeri sono mancati di pensiero, non hanno avuto quell’agonismo che genera intensità di gioco. Ma quel che è più allarmante è che la Juventus ha sofferto la difficoltà a fare gol, mostrando un forte scollamento tra le punte in particolare tra Chiesa e Morata. D’altro canto il Napoli ha disputato una buona partita e così la Juventus dovrà rimuginare sul suo pareggio che sa di sconfitta.