Verso Napoli-Verona: Osimhen e Insigne verso il rientro, ballottaggio in mediana per Spalletti

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle ore 18:00 Napoli-Verona. Gli azzurri dopo le vittorie con Salernitana e Legia Varsavia devono chiudere il primo terzo di stagione con una vittoria e ricominciare quindi al meglio dopo la sosta nazionali. Al Maradona arriva il Verona di Tudor, insidia da non sottovalutare per Spalletti che dovrà schierare la miglior formazione possibile per guadagnare i 3 punti e di conseguenza la netta imbattibilità in campionato.

Secondo il Corriere dello Sport, per il match con il club veneto mister Spalletti potrebbe ritrovare da subito Victor Osimhen e Lorenzo Insigne. Il nigeriano dopo esser stato assente nel match di domenica contro la Salernitana e contro il Legia in Europa League, da venerdì ha svolto le sessioni di allenamento in gruppo con i compagni, e sembra del tutto smaltita l’ipotesi infortunio. Allo stesso modo anche Lorenzo Insigne dovrebbe partire titolare e guidare le manovre azzurre a suon di giocate da 24 puro.

Discorso diverso invece c’è da farlo per Fabian Ruiz, che dopo aver riscontrato un affaticamento all’adduttore sarà più articolata la decisione su di lui, e pur di non rischiarlo Spalletti sino all’ultimo insieme allo staff medico effettuerà le doverose valutazioni. Al suo posto, se dovesse dichiarare forfait, c’è pronto Demme che insieme ad Anguissa e Zielinski guiderebbe la mediana.