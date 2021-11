Insigne, rinnovo in stand-by: si deciderà in primavera

La situazione legata al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne continua a tenere banco in casa Napoli. Ad oggi, non ci sono particolari novità, oltre alle parole del patron azzurro Aurelio De Laurentiis di ieri, sulla questione e, come spiega La Gazzetta dello Sport, l’Inter aspetta alla finestra in attesa di capire gli sviluppi. Il capitano azzurro vorrebbe restare, la società partenopea vorrebbe trattenerlo, ma solo a determinate condizioni economiche. In primavera si deciderà tutto, probabilmente, perché se il Napoli dovesse avere quasi la certezza di essere almeno nella prossima Champions League potrebbe avvicinarsi alle richieste del calciatore e chiudere questa telenovela.