Ultimatum di ADL ad Insigne per il rinnovo: pronto il piano B in caso di divorzio

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, e rifacendoci anche alle parole di ieri del patron azzurro, pare che Aurelio De Laurentiis abbia dato un chiaro ultimatum a Lorenzo Insigne per il rinnovo. Ormai la telenovela relativa al prolungamento del contratto non è destinata a terminare così facilmente. Ieri ADL ha infatti affermato che sul rinnovo le parti stanno trattando, ma che tutto dipende dalla volontà del calciatore di rinnovare, e quindi, di scendere a compromessi con la società siccome quest’ultima – per stessa ammissione del presidente – non ha mai ‘trattenuto nessuno’.

Questa mattina il Corriere ha di fatto svelato che ADL ha proposto un prolungamento di contratto al capitano di circa 5 milioni stagione, per pareggiare il contratto attuale, ma senza bonus e diritti d’immagine sino al 2026. Una proposta che in questo momento è in fase di esaminazione da parte sia dello stesso Lorenzo, che dal suo procuratore Pisacane, in questo momento in America per questioni lavorative. Questioni che però non dovrebbero interessare troppo da vicino il 24 azzurro, siccome l’ipotesi MLS prenderebbe piede se e solo se non ci dovessero essere proposte allettanti in Europa o addirittura in Italia.

Il Napoli però pensa al piano B. B come Boga del Sassuolo. L’esterno è ormai nelle grazie di ADL e Giuntoli da diverse stagioni e in passato qualche blitz per provare a scipparlo alla società neroverde è stato fatto, ma totalmente in vano. Ora potrebbe essere il momento giusto per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio, considerando anche l’ingaggio meno consistente.