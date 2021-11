Oggi pomeriggio per Napoli-Verona tornerà finalmente il tifo organizzato allo stadio, ma lo farà accomodandosi in un settore ‘inedito’ rispetto al solito. Come rivela Raffaele Auriemma su Tuttosport, infatti, i gruppi organizzati si siederanno nei settori inferiori delle Curve perchè, trattandosi di un settore in cui nessuno ama guardare la partita, è più facile trovare biglietti che abbiano una numerazione vicina per garantire alla squadra il loro incitamento e la loro vicinanza.