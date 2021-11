J.Jesus: “Oggi una partita dura, sostituire Koulibaly non è facile. Arbitraggio? Sa cosa ha fatto, ma noi non cerchiamo alibi”

“Oggi è stata una partita dura, sappiamo che il Verona è una squadra in forma e non sarebbe stato facile. Ora c’è la sosta e potremmo lavorare duro e ritrovare la condizione in vista dell’Inter. Io mi sento pronto per aiutare la squadre, questo è un grande gruppo con Amir (Rrahmani) abbiamo fatto davvero un buon lavoro, poi sostituire Koulibaly non è mai facile. Non voglio parlare dell’arbitraggio, lui sa cosa ha fatto e noi sappiamo cosa abbiamo fatto, non cerchiamo alibi. Vogliamo solo i tre punti e oggi dispiace non esser riusciti ad ottenerli. Oggi è stato bello rivedere la Curva, oggi abbiamo dato tutto sino all’ultimo per loro.”

Così al termine della partita Juan Jesus ha commentato il pareggio odierno contro il Verona