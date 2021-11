Tudor: “Punto meritato che ci dà fiducia e orgoglio”

Igor Tudor, tecnico dell’Hellas Verona, ha commentato il pareggio dei suoi contro il Napoli ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole.

“Siamo cresciuti dal punto di vista difensivo: all’inizio facevamo fatica ad essere compatti, c’era molti meno raddoppi. Davanti, con la qualità che abbiamo, creiamo sempre qualcosa. Difensivamente c’è stato un passo avanti con la Juve, oggi abbiamo fatto un’altra bella gara: è un punto meritato, che ci dà fiducia e orgoglio in vista del futuro. Un allenatore ogni anno deve sempre evolversi. Il calcio cambia e la gente è sempre più esigente. Non interessa più vedere una squadra stare dietro. Prima mi piaceva la pressione a zona, ora presso a uomo. Mi sono appoggiato al precedente lavoro. È bello vedere un approccio simile la domenica, per renderlo possibile bisogna lavorare bene in settimana. Oggi era una gara importante, stimolante dal punto di vista mentale. Ora recuperiamo, con l’Empoli sarà la sfida dell’anno. Le scalate difensivo dipendono sempre dal modulo degli avversari. Questo stile di gioco non prevede una marcatura a uomo e basta, ci sono momenti da analizzare, posizioni da assumere, quando andare. Per come ci alleniamo, sarebbe difficile giocare in questo modo in una grande squadra, ma si potrebbe creare una via di mezzo, con la voglia di andare avanti ma più a zona. Questa è una cosa “malata” in senso buono: non lo puoi proporre a uno come Ronaldo. Penso che nel calcio non si debba rinunciare a niente, bisogna lavorare su entrambe le fasi””.