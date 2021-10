De Maggio: “Una volta Koulibaly mi ha detto che non avrebbe mai fatto questo”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter De Maggio che ha svelato un curioso retroscena su Kalidou Koulibaly. Ecco quanto detto:

“Un giorno ero fuori al centro sportivo di Castel Volturno, mi avvicinai a lui e gli chiesi: Kalidou vai alla Juventus? Lui mi salutò e rispose affettuosamente che in Italia non sarebbe andato mai in nessun’altra squadra. Il difensore senegalese ha un grande rispetto per la piazza partenopea e non ha mai detto di voler andare via, anche perchè sapeva di tutto ciò che Napoli, anche con i suoi difetti è in grado di offrire”.