LIVE – Napoli-Bologna: Spalletti atteso in conferenza, seguila con noi di MN

Luciano Spalletti presenta in conferenza la sfida contro il Bologna. Gli azzurri cercano il successo in Serie A contro gli uomini di Mihajlovich, per restare in cima alla classifica.

Il match valido per la decima giornata del Campionato è previsto per domani sera (ore 21) allo stadio Diego Armando Maradona. Come di consueto, MondoNapoli.it vi accompagnerà con la diretta testuale della conferenza, per non perdere nemmeno una delle dichiarazioni del tecnico toscano dalla dalla sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno.