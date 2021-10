CdS – Insigne gela i tifosi partenopei sulla questione rinnovo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne e alla difficile questione del rinnovo: “Lorenzo fa tremare il Napoli. Il tema è sempre il solito, il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022, ma rispetto alla vigilia della partita di Europa League con lo Spartak Mosca, momento in cui aveva affrontato la questione con estrema diplomazia infilando nel sette un discorso a giro perfettamente calibrato, ieri Insigne ha chiuso la sua ennesima analisi in merito con una frase lapidaria: «Non è una questione facile»”.