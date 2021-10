CdS – L’offerta del Napoli a Insigne per il rinnovo: i dettagli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne e al rinnovo del capitano azzurro: “Sincero e diretto, non c’è che dire, e anche in linea con le sensazioni emerse dal secondo e per ora ultimo incontro tra De Laurentiis e il suo manager Pisacane, andato in scena proprio nel giorno della sfida di coppa con gli zar di Russia: quello della prima e vera offerta di rinnovo a 5 milioni di euro per cinque stagioni, fino al 2026, dopo mesi di silenzio e un primo approccio cordiale allo stadio in occasione di Napoli-Juve”.