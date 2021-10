Marotta su Osimhen: “Lo conoscevamo già, Vlahovic? Vi spiego la situazione”

Al Festival dello sport a Trento, il ds dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il mercato passato e futuro in chiave offensiva:

“Osimhen? Lo conoscevamo, ma quando è arrivato al Napoli noi eravamo già coperti nel ruolo.

Vlahovic? Ci siamo anche trovati in una situazione negoziale molto impegnativa, anche se potevamo immaginare di arrivare a due attaccanti di questa caratura. L’obiettivo era Dzeko, il secondo era Vlahovic. Ci sarebbe stato anche un aspetto complementare, col giocatore esperto per l’immediato e il giocatore per il futuro. Sarebbe stato il massimo, ma siamo stati comunque felici dell’operazione Dzeko che ci ha dato garanzie nell’immediato“.