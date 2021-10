Nel Napoli che scenderà in campo questa sera, ci sarà una defezione importante per Spalletti, che potrebbe rivelarsi importante in vista dello sviluppo del match di stasera: infatti, il tecnico toscano dovrà fare a meno di un’arma a gara in corso come Ounas.

Ad un’ora dal match, la SSC Napoli ha pubblicato un comunicato dove si enuncia che Ounas, a causa di una distrazione al retto femorale destro, salterà la sfida di stasera, in attesa degli esami.

Il comunicato della società:

“Adan Ounas non sarà a disposizione per la gara di oggi contro la Fiorentina. L’attaccante, in seguito a un risentimento muscolare accusato al termine del l’allenamento di ieri, questa mattina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al retto femorale destro”.