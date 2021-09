Diego Armando Maradona resta sempre nel cuore dei Napoletani: Napoli non dimenticherà mai il suo dio, l’uomo che più di tutti ha capito cosa potesse essere la napoletanità, nonostante fosse straniero.

E in questi giorni, a quasi dieci mesi dalla scomparsa, si stanno avviando alcune iniziative per ricordarlo e per ricordarci che lui è sempre con noi: come riporta Il Mattino, ADL ha annunciato a Sportsmail la possibile uscita di una serie tv a breve sul Diez della durata di 10 ore.

Ma non solo: in questi giorni, precisamente stasera, a Roma Minà, suo grande amico, presenterà il libro che ha scritto su Diego, proprio nella settimana in cui si ricorda il suo debutto.

Insomma, il grande Diego non lascia mai Napoli.