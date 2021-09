Anche in Inghilterra si commenta il pareggio tra Leicester e Napoli: i quotidiani inglesi hanno visto un buon Leicester, anche se c’è il rammarico per il pareggio.

Secondo il Daily Mail, il Leicester non ha vinto per “colpa” del Governo, che ha deciso di far venire Osimhen, anche se la Nigeria si trova nella black list dei Paesi per l’Inghilterra, e lui, come altri(Ospina, Elmas), ha evitato la quarantena obbligatoria.

Ebbene, questa decisione si è rivelata decisiva in quanto il Napoli ha pareggiato grazie a una doppietta di Osimhen. Per il resto, la squadra di Brendan Rodgers ha giocato una buona partita, in cui si sono potuti vedere le seconde linee e gli acquisti estivi, come Soumaré dal Lille e Daka dal Salisburgo.

Al termine del match, Rodgers si è mostrato rammaricato non per i goal subiti, ma per la mancata gestione della palla nei momenti decisivi del match. Ci sta, quando lasci due uomini d’esperienza come Vardy e Tielemans in panchina.

