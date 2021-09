Gazzetta – Spalletti si rilancia con la formazione-tipo a Leicester: la scelta su Insigne

Luciano Spalletti non ha mai vinto in Inghilterra e per farlo, come racconta La Gazzetta dello Sport, si affiderà alla formazione-tipo.

Infatti, il tecnico ex Inter e Roma per la sfida contro il Leicester si affiderà ai migliori per invertire un trend che non lo vede mai vittorioso in Inghilterra. Il dubbio principale, che riguardava Lorenzo Insigne, è stato sciolto: confermate le buone sensazioni degli ultimi giorni, il capitano ha superato la contusione al ginocchio e sarà in campo per la partita del King Power Stadium.

Lo ha confermato anche lo stesso Spalletti ieri in conferenza: “Lorenzo si è allenato e ha fatto tutto per cui se avrà sensazioni positive nelle prossime ore, potrà essere della partita. Ha saltato un solo allenamento di quelli più ritmati. È nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza”.