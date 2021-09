Gazzetta – Tre problemi da risolvere in vista del Leicester

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con gli infortunati della sfida contro la Juventus.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, oggi ci saranno esami più approfonditi su Lorenzo Insigne dopo la contusione al ginocchio rimediata sabato pomeriggio. Situazioni non idilliache nemmeno per Osimhen e Mario Rui, che hanno riportato un affaticamento muscolare(il portoghese è rimasto in campo nonostante il forte dolore alla caviglia) e per giovedì bisognerà capire le loro condizioni.

Il Leicester si avvicina e l’esordio in Europa League sarà già determinante per Spalletti e i suoi.