Corradini: “Il Napoli può lottare per traguardi importanti. Anguissa? Mi hanno impressionato due sue caratteristiche”

Giancarlo Corradini, ex giocatore del Napoli ed allenatore della Juve, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per commentare la vittoria degli azzurri con la squadra di Allegri: “Napoli? Superiore a quella che è stata la Juventus, che ha provato a costruire la partita sull’errore di Manolas. Il secondo tempo la squadra di Spalletti ha fatto capire che non c’era storia. Penso che gli azzurri possano giocarsi la vittoria finale e raggiungere traguardi importanti. Anguissa? Mi ha impressionato tanto. Forte fisicamente e bravo a gestire la palla. Non aveva neanche la massima intesa con la squadra, si è allenato con loro per la prima volta mercoledì. Al Napoli serviva uno come lui”.