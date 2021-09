CorrSport – ADL in stretto contatto con la UEFA per Ospina e Osimhen

ADL è in contatto con gli organi della UEFA in vista dell’Europa League.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il numero uno dei partenopei starebbe cercando di far partire sia Osimhen che Ospina per la trasferta in Inghilterra. Entrambi provengono da aree ad elevato rischio di contagio e questo in un primo momento aveva frenato, difatti, la possibilità di vederli in campo all’esordio stagionale in campo europeo. La situazione potrebbe sbloccarsi a breve e il presidente si augura che tutto possa andare per il meglio.

Mancano tre giorni alla sfida contro le Foxes e questo è sicuramente un fattore vantaggioso per il Napoli(come già ribadito ai microfoni di Dazn da ADL dopo la vittoria contro la Juventus).