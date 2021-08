Gazzetta – Il Napoli saluta Emerson e punta Mandava

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del mercato del Napoli ed in particolare della situazione terzino sinistro. E’ noto che gli azzurri ed in particolare Luciano Spalletti stravedevano per il terzino italiano di proprietà del Chelsea Emerson Palmieri. Negli ultimi giorni Cristiano Giuntoli ha provato l’affondo decisivo ma purtroppo pare che i blues non vogliano aprire all’ipotesi prestito.



Pertanto pare che Spalletti si sia convinto ad accettare l’approdo in azzurro di un amico di Osimhen, Reinildo Mandava, giovane terzino sinistro francese e campione di Francia con il Lille.

I campioni in carica di Francia però chiedono almeno 7/8 milioni di euro, una cifra che gli De Laurentiis ritiene, però, eccessiva e pertanto toccherà a Giuntoli darsi da fare per cercare di ottenere uno sconto.