CdS – Il Napoli chiede 30 milioni per Insigne: la proposta dell’Inter

Il Napoli non farà sconti per il suo capitano Lorenzo Insigne e nonostante il contratto in scadenza Aurelio De Laurentiis chiede almeno 30 milioni di euro. Un’offerta che spaventa l’Inter.

Il club di Milano, come riporta stamattina Il Corriere dello Sport, sarebbe disposto a mettere sul piatto un contratto di 6 milioni di euro per il talento di Frattamaggiore più la possibilità di gestire i diritti d’immagine. Per il cartellino, invece, avrebbe proposto una decina di milioni più il cartellino di Alexis Sanchez che però non rientra nei piani economici, avendo un ingaggio di 7 milioni di euro, del Napoli.

I neroazzurri dunque potrebbero spingersi oltre ma pare difficile che arrivino a quella cifra. La prossima mossa di Marotta potrebbe essere un’offerta intorno ai 15/20 milioni di euro ma anche in questo caso potrebbe esserci un nulla di fatto con De Laurentiis disposto a non fare sconti pur di andare in scadenza con Insigne.