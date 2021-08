11:00 I titolari della partita di ieri sono usciti dal campo. Probabilmente scarico in palestra

10:50 Dopo alcuni minuti, come riportano i nostri inviati, Mario Rui è scalato come terzo centrale, Fabian si è abbassato e Di Lorenzo è salito.

10:40 Invece in fase offensiva la squadra sta provando il 3-2-4-1 con Di Lorenzo centrale a destra e Mario Rui alto.

10:37 Il Napoli, in questo momento, si sta allenando a Castel di Sangro in vista della prossima stagione. Dopo la partita di ieri gli azzurri sono tornati ad allenarsi in mattinata. Infatti, come riportano i nostri inviati, si sta svolgendo una partita 11 vs 9 (4-3-3 VS 4-3-1) e con il Napoli che sta provando la costruzione dal basso con il palleggio.

