L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, e al suo rinnovo con la maglia azzurra. Infatti, come riportato dal quotidiano, non c’è fretta di rinnovare e quando si incontreranno le due parti sarà tutto importante. Infatti, visto che la trattativa sarà tardiva, si dovrà tenere conto non solo della durata del contratto, ma anche del desiderio di giocare con il Napoli e della situazione economica.