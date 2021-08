Gazzetta – Spalletti ha le idee chiare: emerge una richiesta fatta ad ADL

Luciano Spalletti sa quanto vale l’attuale rosa azzurra.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore avrebbe ripetuto più volte di essere soddisfatto della squadra che gli è stata messa a disposizione: il mercato potrebbe portare poco alla causa(se non addirittura zero) e questo l’ambiente lo percepisce.

I primi approcci tra i due sono sempre stati positivi e si è giunti ad un accordo. Solo in caso di cessione di uno tra Koulibaly, Insigne e Fabiàn Ruiz sarà necessario intervenire per sostituire degnamente il nome del partente. Spalletti e il Napoli sanno dove vogliono arrivare.