Roma – La cessione di Ounas sarà la più fruttifera, in entrata spunta l’idea Obiang

Il mercato azzurro sta subendo molti rallentamenti soprattutto a causa di indecisioni riguardo quello in uscita. A tal proposito l’edizione odierna de ‘Roma’ fa il punto della situazione: “Per quanto riguarda le cessioni, in ordine cronologico i primi a trovare l’accordo sono stati Folorunsho e Ciciretti, che sono destinati ad indossare la maglia del Pordenone. Per i due manca solo l’ufficialità. Così come c’è l’attesa dell’annuncio per il prestito di Contini al Crotone in Serie B. Per Luperto, invece, sarà ancora Serie A quando si metterà a disposizione di Andreazzoli con la maglia dell’ Empoli. C’è Tutino in uscita: Napoli e Parma sono ai dettagli, il trasferimento sarà a titolo definitivo per una cifra vicina ai 6-7 milioni di euro. L’incasso maggiore potrebbe derivare da Ounas, dato che Olympiacos e Atlanta United sono pronte a mettere sul piatto 15 milioni, ma l’algerino non è convinto delle destinazioni”.

GLI OBIETTIVI – “Terminato il momento delle cessioni servirà riempire nuovamente la rosa, rinforzarla soprattutto. Il Napoli ha evidentemente bisogno di arricchire due ruoli in particolare. La mediana necessità almeno di un innesto, vista la partenza di Bakayoko. Ci sono i soliti profili seguiti, su tutti Berge e Zakaria, con il nuovo nome Obiang. Poi toccherà al terzino sinistro, con Emerson Palmieri sempre nel mirino azzurro e per il quale Giuntoli attenderà fino all’ultimo per strappare un prestito dal Chelsea”.