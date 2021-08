Luca Marchetti, esperto di mercato, nel consueto programma di Sky dedicato al calciomercato ha parlato di due obiettivi del Napoli:

“Possiamo registrare un interesse per il difensore del Talleres, Piero Hincapie rivelazione dell’ultima Copa America con la maglia dell’Ecudador. Costa 10 mln, al momento si aspetta prima qualche cessione per poi fare un’offerta. Per il centrocampo si rivaluta un clamoroso ritorno, ovvero quello di Bakayoko a fine mercato”.