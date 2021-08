Gazzetta – Incontro Insigne-ADL: il patron detta le condizioni per il rinnovo

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione Lorenzo Insigne.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, abbia chiara l’offerta da presentare al 24 azzurro durante il loro incontro.

Si tratterebbe di proporre altri 3 anni di contratto. 3,5 mln di euro a stagione fino al 2025, più bonus milionari legati ai risultati ottenuti, che gli consentirebbero di mantenere l’ingaggio attuale di 4,6 mln.

Queste le condizioni che ADL presenterà ad Insigne per aprire al rinnovo. In caso di mancato accordo, il campionato inizierà e l’attaccante partenopeo avrà il contratto in scadenza.

Da valutare, dunque, se ci sarà intesa tra le due parti.