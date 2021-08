Il Mattino – Ancora nessun incontro tra ADL e Insigne: i vari scenari!

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al rinnovo di Lorenzo Insigne e all’incontro che ci sarà con De Laurentiis. Infatti, come riportato dal quotidiano, il futuro del capitano azzurro è tutto da decidere. Secondo il quotidiano, se le due parti non troveranno l’accordo per il rinnovo questa sarà l’ultima stagione nel Napoli di Insigne. Poi alla fine del prossimo anno ci sarebbe la cessione a parametro zero. Un altro scenario si creerebbe con la cessione del capitano in questa sessione di mercato.