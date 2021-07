Diritti tv Sky e DAZN: come sarà suddiviso il palinsesto?

Stando a quanto riportato dalla Lega Serie A in un comunicato pare che Dazn e Sky si suddivideranno i pacchetti acquistati come broadcast ufficiale secondo un criterio ben preciso. Infatti le 10 partite di ogni turno, che comprendono il pacchetto 1 e 3, sono riservate a Dazn. In contemporanea con l’emittente streaming anche sky avrà 3 di queste 10 gare, e comprendono il pacchetto 2. Qui la suddivisione:

Sabato:

ore 15.00 – DAZN

ore 18.00 – DAZN

ore 20.45 – DAZN e Sky

Domenica:

ore 12.30 – DAZN e Sky

ore 15.00 – DAZN

ore 15.00 – DAZN

ore 15.00 – DAZN

ore 18.00 – DAZN

ore 20.45 – DAZN

Lunedì:

ore 20.45 – DAZN e Sky