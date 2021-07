La situazione per il rinnovo di Lorenzo Insigne non è cambiata rispetto a prima dell’inizio dell’Europeo. Lo stipendio attuale del capitano del Napoli è pari a 4.5 milioni di euro, e lui ne chiede oltre 5 per prolungare il contratto. Di contro, il presidente De Laurentiis non vuole offrirne più di 3.5.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, gli agenti del calciatore non avrebbero gradito la proposta della società. tra l’altro, i rapporti si sono raffreddati, con ADL che non sente il capitano dalla sera in cui il Napoli perse la Champions contro il Verona. E’ stato Luciano Spalletti a contattare Lorenzo dopo la vittoria ad EURO2020 per ribadirgli la fiducia che nutre nei suoi confronti.

Intanto i club interessati restano alla finestra. Tra questi ci sarebbero anche Milan e Lazio, con Maurizio Sarri che ha una grande stima di Insigne e lo porterebbe volentieri a Roma. Lorenzo, attualmente in vacanza, aspetta di capire quale sarà il proprio futuro. Nel frattempo ci ha pensato il direttore della comunicazione Nicola Lombardo a smentire alcune voci (clicca qui per saperne di più).