Cm.com – C’è l’offerta dell’Everton per Koulibaly. I dettagli

Kalidou Koulibaly non è considerato incedibile dalla dirigenza del Napoli, e secondo quanto raccolto da Calciomercato.com nelle scorse ore sarebbe arrivata la prima offerta dell’Everton di Rafa Benitez. La cifra è pari a 35 milioni + bonus, ma non è stata considerata soddisfacente dal Napoli che parte da 60 milioni ma potrebbe scendere fino a 50 in sede di trattativa

Si attende adesso il rilancio dei Toffes o di altre società inglesi come il Liverpool, che ha sempre manifestato il proprio interesse per il difensore senegalese. In caso di uscita di KK, gli azzurri pensano a Senesi che può lasciare il Feyenoord peruna cifra intorno ai 15 milioni.