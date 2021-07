Florian Grillitsch, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim che con la sua nazionale è stato uno delle sorprese di Euro 2020, è finito nel mirino del Napoli.

La Gazzetta dello sport ha fatto il punto della situazione:

“Giuntoli punta allo sconto per Grillitsch per una cifra vicina agli 8 milioni rispetto ai 15 milioni di valore e il Napoli spera possa chiudere il colpo quanto prima. Il calciatore andrà a scadenza fra 6 mesi ed è per questo che il DS chiede ai tedeschi di abbassare le pretese”.