L’Italia scenderà domani sera, in campo, per il match contro la Turchia, che aprirà “Euro2020”.

Questo quanto rivelato da Sky Sport:

“4-3-3 senza sorprese per Mancini. Donnarumma giocherà in porta. Florenzi e Spinazzola, rispettivamente a destra e sinistra, i terzini. Bonucci-Chiellini coppia di centrali. A centrocampo non ci sarà Verratti che si è allenato a parte: punta al recupero nel match del 16 giugno contro la Svizzera (la seconda giornata). Locatelli a sinistra, Barella a destra e Jorginho in mezzo. Davanti Immobile con Insigne e Berardi a supporto”.

La probabile formazione:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Barella, Jorginho; Insigne, Immobile, Berardi. All.: Mancini.