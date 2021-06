Zoff: “Nazionale? È cambiata la provenienza, ora c’è solo Meret…”

Dino Zoff, ex ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo:

“Nazionale? È cambiata la provenienza, con una geografia tutta spostata verso il centro-sud. Alla mia epoca eravamo 10 friulani in serie A e 5 in Nazionale. Ora c’è solo Meret praticamente. Stella dell’Europeo per l’Italia? Si vedono dal mattino (ride, ndr). Ce ne sono tante di stelline, Nazionale piena di stelline. Nelle amichevoli e nelle qualificazioni si sono messi in mostra. Donnarumma mio erede? Dipenderà da lui: ma, l’autostrada è aperta. Francia? Una generazione di grandi calciatori da Platini in poi, le grandi nazionali oggi seguono la Francia. Prendere gol da Platini si può accettare. L’Italia può arrivare tra le prime 4: da lì può accadere di tutto”