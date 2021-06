Nicola Amoruso, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio.

Napoli è la piazza giusta per Spalletti?

“La scelta di De Laurentiis è intelligente, anche se sono due personalità molto forti. Spalletti è uno che ascolta ma fino a un certo punto… Aveva comunque voglia di tornare ad allenare, lo farà in una piazza come Napoli. Non facile, ma sa cosa chiedere ai giocatori ed ha una squadra che sta maturando sempre di più. Mi aspetto anche qualche colpo di mercato”.

L’ex giocatore si è soffermato anche sulle nuove avventure degli ex tecnici azzurri, Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso.

Sarri avrà bisogno di una squadra giusta?

“Sì, ma la Lazio ha dimostrato spesso capacità di scelta e ora hanno un allenatore che ha voglia ed entusiasmo per questa nuova sfida. Scelta saggia, Roma può essere l’ambiente ideale per Sarri”.

Che ne pensa di Gattuso alla Fiorentina?

“Sono rimasto abbastanza perplesso per come si sia rotto il giocattolo Napoli, nel momento in cui avevano tantissimi infortunati. Quando sono tornati si è rivisto un Napoli diverso, che giocava bene e con carattere. Ne ha approfittato la Fiorentina: Gattuso è giovane come allenatore ma ha già esperienza. Ora le ambizioni cambiano, arriva a Firenze con le idee molto chiare e la società ha sposato in pieno la sua voglia di fare grandi cose”.