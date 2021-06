MONDONAPOLI TV – Koulibaly e Ruiz in orbita Real, ipotesi Palmieri e Grava in società, Ronaldo vicino al PSG: rivivi le ultime notizie sugli azzurri

Benvenuti nel terzo appuntamento con il notiziario targato MondoNapoli Tv.

Il primo talk di oggi è stato dedicato a Koulibaly e Ruiz che sono entrati in orbita Real Madrid. Infatti, come riportato da TuttoSport, l’ex allenatore dell’Everton vorrebbe in Spagna il senegalese e il centrocampista azzurro che sarebbe favorevole ad un ritorno in patria.

In seguito abbiamo parlato di calciomercato in entrata con il secondo talk dedicato a Emerson Palmieri. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, il terzino è nel mirino del Napoli con Spalletti favorevole alla trattativa.

Successivamente abbiamo discusso della notizia di oggi sull’ex giocatore e bandiera del Napoli Gianluca Grava. Infatti, secondo il Corriere del Mezzogiorno, l’ex difensore azzurro potrebbe entrare in società come Club Manager. Il ruolo dell’ex bandiere azzurra sarebbe quello di fare da collante tra la società e il gruppo squadra.

Infine abbiamo parlato della bomba di mercato lanciata dal quotidiano spagnolo AS. Infatti, secondo il giornale, il PSG avrebbe messo gli occhi su Cristiano Ronaldo vista la probabile partenza di Mbappe che interessa al Real Madrid

Clicca qui e rivivi la terza puntata del tg di MondoNapoli Tv.