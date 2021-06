Sky – Spalletti al Napoli, non solo bonus ma anche opzione per il rinnovo: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’approdo di Luciano Spalletti al Napoli potrebbe durare più del previsto! ADL infatti ha scelto l’ex Inter dopo un’attenta ricerca durata diversi mesi. Per questo motivo, dopo aver fatto tutte la valutazioni del caso, il patron degli azzurri ha deciso che il tecnico toscano è la scelta giusta non solo nell’immediato ma anche per il futuro.

In effetti, come si evince dal contratto, oltre ai bonus che scatterebbero in caso di qualificazione alla Champions, vittoria della Coppa Italia o dello scudetto, c’è anche l’opzione di rinnovo. Dopo i primi due anni infatti ADL potrebbe decidere di rinnovare, in automatico, il contratto del nuovo allenatore fino al 2025!

L’emittente satellitare specifica che, in caso di prolungamento, la cifra percepita dall’ex Roma sarebbe sempre di 2,8 milioni di euro a stagione.