Sky – Napoli è vicinissimo a Spalletti: due anni di contratto, le ultime

Secondo quanto riportato da SkySport e da Gianluca Di Marzio, Luciano Spalletti è vicinissimo a sedersi sulla panchina del Napoli: sono due gli anni di contratto per il tecnico toscano ex Roma ed Inter. Mancano gli ultimi dettagli per l’ufficialità.

L’inviato di SkySport, Francesco Modugno poi aggiunge:

“Contatto lungo e strutturato di Spalletti, accordo biennale (forse con opzione) cifre da verificare ma si parla di 2,7+bonus. Si discute dello staff e c’è la voglia di chiudere quanto prima. C’è un’intesa che si sta definendo: la fiducia è tanta”.