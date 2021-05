Venerato: “ADL voleva Allegri ad ogni costo! Vi svelo cosa è accaduto questo lunedì”

Il noto esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua su Max Allegri e sul possibile approdo a Napoli. Queste le sue parole. “ADL ha corteggiato per tanti e tanti mesi Massimiliano Allegri. Era la scelta numero uno del patron azzurro prima di lunedì. Quel giorno infatti, il tecnico livornese, ha rifiutato ufficialmente la proposta del Napoli. Da quel momento in poi De Laurentiis ha deciso di virare definitivamente su Luciano Spalletti e, ancora oggi, è lui il nome in pole per la panchina partenopea“.