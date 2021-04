Tuttosport – Politano in palla ma non riesce a colpire la sua ex squadra

La partita di Matteo Politano si può considerare positiva per intraprendenza e sacrificio.

Come riportato dall’edizione di Tuttosport, il calciatore avrebbe voluto aumentare il suo numero di reti stagionali proprio contro l’ex squadra e il suo ex tecnico quale Antonio Conte. L’esterno azzurro non avrà disputato una delle sue migliori da calciatore, ma ha cercato diverse volte di impensierire la retroguardia dell’Inter e nel finale ha anche sfiorato la rete con un incrocio dei pali davvero fulmineo. Uno dei suoi siluri che, però, non è finito in rete.

Le reti stagionali fino ad ora sono già undici per l’attaccante del Napoli, un numero che sicuramente vorrà aumentare fino alla fine del campionato. Non ha fatto rimpiangere Lozano e questo è un dato importante per il rendimento di Politano.