Repubblica – Prestazione opaca di Osimhen ma i segnali della squadra sono confortanti

Il Napoli pareggia 1-1 con l’Inter in una partita molto tattica ed equilibrata. Gli azzurri danno segnali confortanti con alcuni nei.

Come riportato da Repubblica, uno di questi nei è rappresentato dalla prestazione di Victor Osimhen che non è riuscito a trovare il bandolo della matassa contro i difensori dell’Inter che sono riusciti a contenerlo in maniera egregia. Il nigeriano è entrato poco nel vivo del gioco, i nerazzurri hanno concesso poco la profondità ed Osimhen non è riuscito ad esprimere nessuna delle sue qualità devastanti.

I segnali confortanti sono dati dalla prestazione di Kostas Manolas, del reparto arretrato in generale e dai soliti immensi Lorenzo Insigne e Diego Demme che non mollano mai nulla dal primo al novantesimo minuto.

Il Napoli c’è e deve combattere per l’obiettivo Champions che è alla portata.