Caso Zielinski, CorrSport: Piotr ha rivissuto l’incubo di sei mesi fa! La risposta definitva è attesa per stamattina

Come ha raccontato ieri anche Sky Sport, al ritorno in Italia Piotr Zielinski si è imbattuto in un test rapido positivo al coronavirus. Appena tornato a casa, però, ha ripetuto il test rapido e l’esito è stato negativo.

Ne ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“Zielinski è rientrato in Italia e al primo controllo in aeroporto il test rapido gli ha dato esito positivo e l’ha catapultato in una dimensione già vissuta esattamente sei mesi fa. Poi ha provveduto, appena arrivato a casa, a farne un altro: stavolta risposta negativa, ma si sa che non ci si può accontentare e che bisogna rivolgersi al molecolare“.

La risposta definitiva è attesa in mattinata, scrive Il Corriere dello Sport:

“La risposta, certa e definitiva, è attesa per stamattina, quando saprà se il suo incubo rimane soltanto ed esclusivamente quello di ottobre scorso o se tocca di nuovo a lui doversi rinchiudere tra quattro mura e aspettare che passi”.