Il Napoli, ormai da fine gennaio, ha deciso di chiudere l’esperienza Gattuso e indipendentemente dalla posizione finale, il Napoli cambierà tecnico.

De Laurentiis sta valutando sia profili giovani sia profili di tecnici esperti: tra i giovani, il patron azzurro è stato piacevolmente colpito dallo Spezia di Vincenzo Italiano, una delle sorprese del campionato.

E proprio ieri lo stesso Italiano, parlando a Sportitalia, ha approfondito il discorso relativo al suo futuro con queste parole nette:

“Rimanere due anni consecutivi sulla stessa panchina è già un mini record per i tempi che viviamo. Devo dire che mi trovo benissimo a La Spezia, la gente ha una grande passione verso la nostra squadra. Quando siamo saliti in A, vedere tutta la città che festeggiava per le strade mi ha veramente emozionato. Per questo motivo ho rifiutato il Genoa e ho preferito rimanere qui”.