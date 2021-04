La pausa delle Nazionali, come al solito, porta dei danni e forse anche dei pericoli ai club: solitamente, nelle gare tra Nazionali, c’è sempre il rischio infortuni, mentre in una pandemia le preoccupazioni più grandi sono legate al possibile contagio dei giocatori.

In queste ore, la SSC Napoli sta con il fiato sospeso per conoscere la situazione di Piotr Zielinski, calciatore polacco a contatto con altri giocatori risultati positivi e che potrebbe essere a sua volta ancora positivo.

Il club partenopeo segue con grande rigore tutte le indicazioni dell’ASL sul protocollo da seguire: in particolare, la medesima procedura utilizzata per Zielinski è stata applicata anche per i Nazionali Italiani.

Insigne, Meret e Di Lorenzo hanno avuto contatti con lo staff di Mancini, tra i quali molti membri sono positivi, e con Bonucci, difensore juventino a sua volta positivo: per scongiurare ogni rischio, la società partenopea ha fatto svolgere due tamponi ai tre giocatori.

Uno a Malpensa(test rapido) appena scesi dall’aereo e uno addirittura in un autogrill alle 6 del mattino( stavolta test molecolare) per avere i risultati nel pomeriggio e per permettere ai 3 di fare lavoro di scarico.

I tre Nazionali italiano sono negativi, mentre si dovrà attendere per Zielinski. Lo riporta Il Mattino.